Продажи квартир в пермских новостройках в начале года снизились на 28,7%

В январе 2026 года, согласно предварительным подсчетам ЕИСЖС, застройщики реализовали 1,18 тыс. квартир в новостройках Перми. Это на 28,7% меньше декабря 2025-го — тогда в краевой столице было продано 1,6 тыс. По словам экспертов «Движения.ру», несмотря на сокращение продаж, минувший январь стал рекордным по продажам в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

В целом за первый месяц 2026 года в крупнейших регионах РФ было продано 57,2 тыс. квартир в новостройках, что на 35% меньше, чем в декабре (88,2 тыс. квартир). Наиболее заметно просели продажи в Самаре (-47,7%), Волгограде (-47%), Нижнем Новгороде (-45,9%), Новосибирске (-43,1%), Тюмени (-42,2%).