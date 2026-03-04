Более 10 кг волос конфисковали у мигранта в нижегородском аэропорту
Суд решил изъять у гражданина Узбекистана более 10 кг человеческих волос, которые он не задекларировал в зале прилета международного сектора аэропорта Нижний Новгород. Как сообщили в Автозаводском райсуде, сейчас постановление первой инстанции обжалуется в областном суде.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, 94 среза натуральных человеческих волос различной длины изъяли у иностранца в июле 2025 года.
Его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и назначили наказание в виде конфискации предмета нарушения в доход РФ.