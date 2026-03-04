Газпромбанк откроет ПАО «Россети Центр и Приволжье» заем на 20 млрд рублей

Газпромбанк откроет кредитную линию с лимитом 20 млрд руб. ПАО «Россети Центр и Приволжье». Об этом говорится в сообщении энергосетевой компании.

Срок действия кредитного соглашения ограничен пятью годами. Срок каждого транша кредита не превысит трех лет, отмечается в сообщении. Цель займа не раскрывается.

Общая сумма сделки с учетом ключевой ставки ЦБ составляет 46,4 млрд руб. или 23,6% стоимости активов заемщика, оцененных в 196,3 млрд руб.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» — основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и техприсоединению к электросетям в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Тульской, Рязанской областях, Марий Эл и Удмуртии. По итогам девяти месяцев 2025 года выручка компании по РСБУ составила 112,5 млрд руб., чистая прибыль — 16,6 млрд руб.

