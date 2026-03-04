В Оренбуржье суд рассмотрит дело об угоне «КамАЗа»

В Бугурусланский районный суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По информации ведомства, в ноябре прошлого года обвиняемый проник в салон автомобиля «КамАЗ». Машина находилась на территории специализированной стоянки. Обвиняемый запустил двигатель автомобиля и привел его в движение. На одной из улиц с. Соковка Северного района грузовик обнаружил местный житель, который пресек противоправные действия.

Руфия Кутляева