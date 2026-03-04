В Ярославле не смогли продать «Здание детского Николаевского приюта»

В Ярославле аукцион по продаже здания бывшей поликлиники №1 на Московском проспекте, являющегося объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта», признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация размещена на площадке ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Объект продавали за 88,8 млн руб. В пакет лота входили гараж, сарай, здание флюорографии и участок земли. Прием заявок начали еще 8 декабря 2025 года, итоги планировали подвести 30 января, однако срок подачи заявок был продлен до 2 марта.

Здание бывшей поликлиники находится в аварийном состоянии, с 2023 года законсервировано. Власти считают, что объект можно использовать для туристического бизнеса. В конце 2024 года его включили в план приватизации, с тех пор торги неоднократно объявлялись, но заявок от потенциальных собственников не поступало.

Алла Чижова