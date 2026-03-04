Red Wings доставит россиян из Омана в Москву на Ту-214

Red Wings поможет доставить домой россиян, которые не смогли вылететь из Омана после начала военных действий, сообщили «Ъ» в пресс-службе авиакомпании. Полеты совершат отечественные лайнеры Ту-214. Первый рейс уже отправился из Маската в 7:00 и сядет в аэропорту Домодедово около 14:00, уточнил перевозчик.

«Для полета авиакомпания использует безопасный маршрут, который проходит в воздушном пространстве Омана, Ирака, Турции и России. Всего перелет займет 7 часов, при этом характеристики самолета позволяют выполнить рейс без промежуточных посадок»,— рассказали в Red Wings.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Исламская Республика наносит удары по объектам в Израиле и странах Персидского залива, в том числе в Омане. Авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Победу», начали выполнять вывозные рейсы россиян из региона.