Число заключенных в российских колониях и СИЗО упало до рекордного минимума

В российских СИЗО и колониях сейчас содержатся 308 тыс. граждан. Это исторический минимум, заявил зампредседателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов. Он отметил, что рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах — 89 тыс. человек.

По словам господина Давыдова, снижение числа заключенных стало результатом «курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики» после принятия нового УК и УПК в 2001 году. Четверть века назад лишение свободы составляло 40% от всех назначенных наказаний, а по итогам 2025 года — 26%, утверждает зампред ВС.

По состоянию на 2001 год в России содержались под стражей или отбывали наказание 1 млн 60 тыс. человек, напомнил Владимир Давыдов. Россия тогда входила в первую десятку стран по численности тюремного населения на 100 тыс. граждан. «В 2013 году численность такого контингента сократилась до 700 тыс. — мы переместились на 30-е место»,— добавил он (цитата по ТАСС).