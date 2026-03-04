«Агроэкспорт»: Россия в 2025 году поставила рекорд по экспорту макарон

По итогам 2025 года экспорт макаронных изделий из России вырос на 5% в физическом и на 26% в денежном выражении, достигнув исторического максимума. Об этом сообщила пресс-служба «Агроэкспорта».

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала на зарубежные рынки 138,5 тыс. тонн макаронных изделий на сумму $211 млн. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 5% в весе и на 26% — в деньгах. Это рекордный показатель экспорта за всю историю наблюдений»,— сообщили в организации.

В топ-5 стран-импортеров по итогам прошедшего года вошли Белоруссия ($73 млн), Казахстан ($49 млн), Узбекистан ($23 млн), Азербайджан ($11 млн) и Грузия ($11 млн).

Специалисты выделяют Киргизию как направление с наиболее динамичным ростом экспорта российских макаронных изделий: поставки увеличились на 47%, достигнув $5,8 млн. Стоимостной объем поставок в Белоруссию вырос на 47%, в Таджикистан — на 46%, в Азербайджан — на 42%, в Узбекистан и Армению — на 31% и 30% соответственно.