Главой минсельхоза Приангарья назначена Марина Кожарина

Министром сельского хозяйства Иркутской области назначена Марина Кожарина. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

До сентября 2025 года этот пост в течение 10 лет занимал Илья Самроков. Марии Кожариной 43 года. Трудовую деятельность начала с должности оператора Восточно-Сибирского завода тяжелого машиностроения. В дальнейшем работала главным специалистом бюджетного отдела Пенсионного фонда России по Иркутской области, была директором департамента контроля аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

В минсельхозе Иркутской области работает с 2021 года.

Александра Стрелкова