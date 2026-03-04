Новый iPhone вышел боком

Большинство ввезенных в Россию iPhone оказались бракованными. Дефектными оказались тысячи гаджетов в четырех городах, пишет Telegram-канал Mash. Ни один из этих смартфонов не был в ремонте за счет производителя. 80% из них были без маркировки. Собеседники “Ъ FM” проблему подтверждают, хотя, по их словам, она не массовая. Но есть риск, что могут возникнуть трудности с поставками новых iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из 5 тыс. iPhone, доставленных в Россию по параллельному импорту, 78% оказались подменены, утверждают Telegram-каналы. Телефоны вскрывали и заменяли детали на старые или китайские аналоги. Также гаджеты не соответствовали стандартам.

Из-за этого ломались экраны, появлялись горизонтальные розовые полосы или полностью синий экран. Под проверку попали iPhone моделей 15, 16, 17 Pro и Air. Цены на оригинальные устройства могут превышать 130 тыс. руб. Если их стоимость в разы ниже рыночной, это признак восстановленного телефона, считает менеджер по закупкам X-Com Антон Гусев: «Мы работаем только с проверенными поставщиками. Иногда ввозим телефоны по параллельному импорту, но за все время не сталкивались с тем, чтобы устройства приходили в таком виде. Раньше продукция поставлялась официально — через компании, которым мы доверяли.

Сейчас тоже есть надежные партнеры, но многие покупатели гонятся за низкой ценой и приобретают технику у сомнительных продавцов.

То же самое происходит на маркетплейсах: люди покупают популярные наушники Apple AirPods Max, которые стоят около 60 тыс. руб., за 5 тыс., а потом искренне удивляются, что это подделка. Но чудес не бывает».

После презентации линейки iPhone 17 в сентябре 2025 года Apple официально сняла с производства смартфоны 15-й серии и старшие модели 16-й. По словам собеседников “Ъ FM”, сейчас такие устройства в нераспечатанном виде уже не продаются. Найти неподержанную версию телефонов более старшего поколения еще сложнее, рассказал автор канала Maddy MURK Михаил Белкин, который занимается восстановлением и перепродажей iPhone: «Это полностью китайские пересобранные устройства, которые завозятся для продажи на маркетплейсах либо заказываются контейнерами в Китае через посредников. Таких телефонов сейчас очень много. Часто захожу в небольшие магазины в торговых центрах и вижу у них в продаже якобы новые iPhone 14 Pro Max.

Но этого просто не может быть: не могло сохраниться столько нераспроданных остатков на складах, чтобы спустя три-четыре года после выхода модели они продолжали продаваться запечатанными. Продавцы не стесняются торговать восстановленными аппаратами под видом новых».

В 2025 году Apple стала мировым лидером на рынке смартфонов. Их доля достигла 20%, следует из данных исследовательской компании Counterpoint Research. В России ситуация схожа, в 2025-м iPhone оказались самыми популярными среди зарегистрированных в сети МТС. После начала конфликта на Ближнем Востоке телефоны Apple вместе с другой техникой подорожают в среднем на 15%. Сейчас логистика через ОАЭ, где шел значительный объем параллельного импорта техники Apple, осложнилась, говорит управляющий партнер магазина электроники «Дубайский Экспресс» Никита Терехов. Но, по его мнению, на продажах это не сильно скажется: «Сейчас товар с трудом не только вылетает из Дубая, но и попадает туда. Мы будем наблюдать волатильность как спроса, так и предложения. С одной стороны, в ближайшие дни возможно даже снижение цен на отдельные товары.

Ранее значительная часть поставок из ОАЭ шла через Иран, а этот рынок сейчас находится в нестабильном состоянии. С другой стороны, мы видим изменение ценового позиционирования и ожидаем так называемую шринкфляцию. Например, Apple с выходом новой линейки ноутбуков представила более доступную модель Neo и одновременно повысила цены на все версии Pro.

При этом Дубай остается одним из крупнейших мировых логистических хабов, и разрушить эту логистику в короткие сроки крайне сложно».

В случае обострения конфликта на Ближнем Востоке есть план Б, говорят эксперты. Закупать больше iPhone можно и на других рынках, например, в Гонконге.

Ангелина Зотина, Владислав Викторов