Мурманский губернатор поддержал идею сократить число депутатов в облдуме

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал идею сократить число депутатов в областной думе с 32 до 28 человек. Инициатива «Единой России» будет рассмотрена на заседании регионального парламента 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Такое решение поможет добиться экономии бюджета, сохранив при этом качество работы»,— написал господин Чибис в Telegram-канале после встречи с председателем думы Сергеем Дубовым.

Выборы в Мурманскую облдуму седьмого созыва прошли в сентябре 2021 года. Полномочия депутатов действуют до сентября 2026-го.