Мурманский губернатор поддержал идею сократить число депутатов в облдуме
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал идею сократить число депутатов в областной думе с 32 до 28 человек. Инициатива «Единой России» будет рассмотрена на заседании регионального парламента 4 марта.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Такое решение поможет добиться экономии бюджета, сохранив при этом качество работы»,— написал господин Чибис в Telegram-канале после встречи с председателем думы Сергеем Дубовым.
Выборы в Мурманскую облдуму седьмого созыва прошли в сентябре 2021 года. Полномочия депутатов действуют до сентября 2026-го.