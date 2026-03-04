В Волгограде эвакуировали школу после обнаружения похожих на обломки БПЛА предметов

В школе № 117 в Красноармейском районе Волгограда произошла эвакуация сотрудников и учеников. Поводом для этого стали обнаруженные возле здания предметы, похожие на обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщили «Интерфаксу» в мэрии города.

Информации о пострадавших или повреждениях в районе учебного заведения не поступало. На место ЧП вызвали сотрудников Росгвардии.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял о ночных ударах БПЛА в регионе. По его словам, при атаке пострадали пять человек. Всего над Волгоградской областью сбит 21 дрон.