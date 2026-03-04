В Татарстане в 11:15 сняли режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим ввели в 22:53 по московскому времени. Во время действия режима в аэропортах республики вводились ограничения на полеты, сейчас их сняли.

Анна Кайдалова