«После этого любые ограничения российского спорта должны были отменить»

Международный олимпийский комитет меняет взгляд на военные конфликты. По крайней мере, на запрос российских СМИ по поводу санкций в адрес спортсменов США после бомбардировок Ирана МОК ответил расплывчато. В пресс-службе организации отметили, что собираются придерживаться принципа нейтралитета. И такой подход — это основа в дискуссиях, которые проводит специальная рабочая группа МОК. Подобные заявления вызывают вопросы о последовательности решений организации, считает спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В 2022 году все международные спортивные организации показали миру, что страна, которая начинает военную операцию, будет жестко наказана. У России отобрали все международные турниры, а спортсменов лишили возможности выступать за границей.

Но вот США начинают бомбардировки Ирана, Израиль в этом вопросе не отстает, а спортивные чиновники вдруг заговорили о том, что спорт, оказывается, вне политики. Об этом заявляет глава FIFA Джанни Инфантино, а теперь вот ему вторит МОК. Аллегорично-романтический спич организации по поводу спорта, который должен оставаться маяком надежды и силой, объединяющей весь мир, да еще и в мирной конкуренции, ничего, кроме смеха, даже у людей, далеких от спорта, не вызвал. Более анекдотичную ситуацию сложно себе представить. Хорошо еще хоть не прозвучала стандартная в этом случае фраза: «Это другое». Хотя было сказано так: «Принцип нейтралитета снова был подчеркнут исполнительным советом МОК».

Если оставить в стороне лирику и перевести со спортивно-чиновничьего на русский, это значит, что абсолютно неважно, где та или иная страна воюет и в каких конфликтах участвует. МОК на эти нюансы больше обращать внимание не будет. В принципе, и раньше были не должны, но так вот вышло, что обратили. Вроде как ошибка, которую теперь Международный олимпийский комитет исправляет.

По идее, после этого любые ограничения по поводу российского спорта должны были отменить, но этого почему-то не произошло. И, скорее всего, движение в этом направлении будет крайне медленным, особенно если учесть, что даже комиссию создали. Может быть, даже глава МОК Кирсти Ковентри всплакнет по этому поводу. Олимпиада в Италии показала, что ее актерский диапазон широк, даже если сценарий не выдерживает критики. И все же любопытно, как долго российский спорт будет оставаться вне мирового сообщества после официального заявления МОК о том, что концепция изменилась?

Владимир Осипов