Коммерсантъ FM
«После этого любые ограничения российского спорта должны были отменить»

Владимир Осипов — о смене позиции МОК по военным конфликтам

Международный олимпийский комитет меняет взгляд на военные конфликты. По крайней мере, на запрос российских СМИ по поводу санкций в адрес спортсменов США после бомбардировок Ирана МОК ответил расплывчато. В пресс-службе организации отметили, что собираются придерживаться принципа нейтралитета. И такой подход — это основа в дискуссиях, которые проводит специальная рабочая группа МОК. Подобные заявления вызывают вопросы о последовательности решений организации, считает спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В 2022 году все международные спортивные организации показали миру, что страна, которая начинает военную операцию, будет жестко наказана. У России отобрали все международные турниры, а спортсменов лишили возможности выступать за границей.

Расистов лишают прикрытия

Но вот США начинают бомбардировки Ирана, Израиль в этом вопросе не отстает, а спортивные чиновники вдруг заговорили о том, что спорт, оказывается, вне политики. Об этом заявляет глава FIFA Джанни Инфантино, а теперь вот ему вторит МОК. Аллегорично-романтический спич организации по поводу спорта, который должен оставаться маяком надежды и силой, объединяющей весь мир, да еще и в мирной конкуренции, ничего, кроме смеха, даже у людей, далеких от спорта, не вызвал. Более анекдотичную ситуацию сложно себе представить. Хорошо еще хоть не прозвучала стандартная в этом случае фраза: «Это другое». Хотя было сказано так: «Принцип нейтралитета снова был подчеркнут исполнительным советом МОК».

Если оставить в стороне лирику и перевести со спортивно-чиновничьего на русский, это значит, что абсолютно неважно, где та или иная страна воюет и в каких конфликтах участвует. МОК на эти нюансы больше обращать внимание не будет. В принципе, и раньше были не должны, но так вот вышло, что обратили. Вроде как ошибка, которую теперь Международный олимпийский комитет исправляет.

Не ударили в снег лицом

По идее, после этого любые ограничения по поводу российского спорта должны были отменить, но этого почему-то не произошло. И, скорее всего, движение в этом направлении будет крайне медленным, особенно если учесть, что даже комиссию создали. Может быть, даже глава МОК Кирсти Ковентри всплакнет по этому поводу. Олимпиада в Италии показала, что ее актерский диапазон широк, даже если сценарий не выдерживает критики. И все же любопытно, как долго российский спорт будет оставаться вне мирового сообщества после официального заявления МОК о том, что концепция изменилась?

Владимир Осипов

