Жизель Бюндхен стала амбассадором Garnier

Бразильская модель и актриса Жизель Бюндхен стала первым глобальным амбассадором французского бренда Garnier (входит в концерн L’Oreal). 45-летняя звезда является активной защитницей окружающей среды и адептом здорового образа жизни. В свою очередь, средства Garnier сертифицированы организацией Cruelty Free International, компания использует в производстве до 99,9% веганских ингредиентов и придерживается принципов устойчивого развития, поэтому все совпало идеально. Важно, что французский бренд не только занимается научными исследованиями и придает большое значение этичному уходу за кожей и волосами, но и заботится о том, чтобы сделать экологически чистые продукты доступными для многих людей. Жизель Бюндхен особенно гордится этим сотрудничеством, о чем она заявила на недавней пресс-конференции в Париже. «Хорошо выглядеть — значит хорошо себя чувствовать,— сказала она.— Garnier стремится воспевать все виды красоты и расширять возможности женщин. Именно поэтому это партнерство кажется мне таким естественным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жизель Бюндхен

Фото: East News Жизель Бюндхен

Фото: East News