Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкину доложат о травмировании ребенка на детской площадке в Челнах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах травмирования ребенка в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о травмировании ребенка на детской площадке в Челнах

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о травмировании ребенка на детской площадке в Челнах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о травмировании ребенка на детской площадке в Челнах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным СКР, 2 марта на детской площадке в одном из дворов города 6-летняя девочка на горке упала в проем игровой конструкции. Выбраться ей помогла проходившая мимо местная жительница. После происшествия девочку доставили в больницу.

В Татарстане завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анна Кайдалова