Уральские производители оборудования и разработчики ПО совместно займутся автоматизацией ключевых отраслей

Разработчики оборудования и программного обеспечения ООО «РЕГЛАБ» из Екатеринбурга и АО «ЭРИДАН» из Березовского договорились о сотрудничестве для реализации комплексных проектов по автоматизации промышленных объектов. В рамках соглашения, подписанного на выставке «Нефтегаз-2026», компании будут поставлять контроллерное оборудование предприятиям энергетики, нефтегазовой, нефтехимической, химической промышленности и других ключевых отраслей.



Фото: предоставлено АО «Эридан»

Как сообщили в компании «ЭРИДАН», партнерство обеспечит заказчиков комплексными решениями по автоматизации технологических процессов, включая системы противопожарной защиты. «Наша цель — предлагать проверенные и надежные решения от ведущих российских производителей, сделать взаимодействие по комплексной автоматизации объектов заказчиков слаженным и оперативным. Кроме того, мы видим потенциал в разработках инновационных продуктов в сотрудничестве с лидерами рынка», — отметил гендиректор АО «ЭРИДАН» Михаил Чистяков.

Уральский производитель взрывозащищенного оборудования сможет предложить своим отраслевым заказчикам аппаратно-программные комплексы на базе программируемых логических контроллеров Regul разработки «РЕГЛАБ». Такое оборудование успешно применяется для автоматизации промышленных предприятий, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), и соответствует стратегии импортозамещения.

Кроме того, применение контроллеров Regul в системе противопожарной защиты «Диалог PRO» от компании «ЭРИДАН» даст возможность использовать надежные решения российского производства, обеспечит оптимальные сроки поставки и качественную техническую поддержку. Такой подход сократит расходы на внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами, обучение персонала и обслуживание.

«Сегодня особенно важно предлагать ключевым отраслям российской промышленности надежные решения, которые способствуют укреплению технологического суверенитета и повышению эффективности производственных процессов», — прокомментировал сотрудничество с компанией «ЭРИДАН» генеральный директор «РЕГЛАБ» Андрей Ульянов.

Фото: предоставлено АО «Эридан»

ООО «РЕГЛАБ» — российский производитель оборудования и разработчик ПО для систем автоматизации ведущих отраслей и предприятий страны. Главные продукты и решения РЕГЛАБ — программируемые логические контроллеры Regul, распределенная система управления Externum, программно-технический комплекс AstraRegul. Компания входит в группу «Прософт-Системы». На базе решений «РЕГЛАБ» крупные заказчики строят системы автоматизации любого масштаба — от локальных задач до распределенных объектов и противоаварийной защиты на опасных производствах. Среди профильных отраслей компании: добыча и переработка нефти, химическая промышленность, энергетика, металлургия и другие. Команда «РЕГЛАБ» с 2011 года внедрила 1600 проектов в России и соседних странах, а также развила партнерскую сеть из 160 интеграторов. Большой опыт внедрений на объектах критической инфраструктуры позволяет компании создавать решения, которые получают статус стандарта качества для всей промышленности.

АО «ЭРИДАН» — российский производитель взрывозащищенного оборудования для систем автоматической противопожарной защиты и видеонаблюдения. Разрабатывает системы противопожарной защиты, в которых используются в том числе программируемые логические контроллеры (ПЛК) REGUL (R500 и R050) от «РЕГЛАБ». С 1995 года АО «ЭРИДАН» выпускает пожарные извещатели, оповещатели, термокожухи, собственной разработки, постоянно совершенствует серийную продукцию, создает инновационные устройства. Качественные приборы, отгруженные точно в срок, — основной принцип деятельности и конкурентное преимущество компании. Современный производственный комплекс площадью 6500 кв. м, оснащенный автоматизированным оборудованием, организован с учетом передовых технологий производства. Программное обеспечение приемно-контрольных приборов «Диалог PRO» внесено в Единый реестр российского ПО Минцифры РФ. Оборудование компании включено в реестр российской промышленной продукции. АО «ЭРИДАН» является участником федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Развитие кооперации между предприятиями соответствует задачам национального проекта по повышению эффективности производственных процессов и укреплению конкурентоспособности российской промышленности.

