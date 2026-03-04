Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) подписала соглашение с медиакорпорацией News Corp, по которому компания Марка Цукерберга будет получать новостной контент для обучения моделей ИИ. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), стоимость сделки составляет $50 млн.

По условиям соглашения, сотрудничество будет продолжаться минимум три года. Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) сможет получать информацию и контент, включая архивный, с американских и британских платформ News Corp, включая WSJ и New York Post. В 2024 году News Corp уже заключила аналогичное соглашение с другим разработчиком ИИ — OpenAI. Сумма той сделки превысит $250 млн за пять лет.

Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) начала заключать сделки о получении контента для обучения ИИ в 2025 году. За это время корпорация подписала соглашения с несколькими СМИ, включая People Inc., USA Today, CNN и Fox News. Условия этих сделок не раскрываются.

Алена Миклашевская