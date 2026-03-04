В Москве задержана участница запрещенного «Съезда народных депутатов» Фильченко

В Москве задержали участницу «Съезда народных депутатов» (объявлен нежелательной и террористической организацией в РФ и запрещен) Галину Фильченко, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Она единственная из членов организации осталась в России.

Как рассказал собеседник агентства, задержание Галины Фильченко произошло утром 4 марта в ее московской квартире. Сейчас с ней проводят следственные действия. Их мотив не раскрывается, однако источник ТАСС утверждает, что госпожа Фильченко разрабатывала «законодательные акты» для организации.

В декабре 2025 года Верховный суд признал «Съезд народных депутатов» (нежелательная организация, запрещена в РФ) террористическим. «Съезд» (признан нежелательной и террористической организацией в РФ и запрещен) в 2022 году в Польше создал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом). Бывшего парламентария заочно приговорили к 12 годам колонии по статьям о публичных призывах к терроризму, неисполнении обязанностей иноагента и распространении фейков о российской армии.