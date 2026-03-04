Главу управления РЖД задержали за взятку в 12 млн рублей

Задержан начальник управления вагонного хозяйства в подразделении Центральной дирекции инфраструктуры РЖД. Его подозревают в получении взятки в размере 12 млн руб., сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в период с ноября 2023 года по сентябрь 2025-го начальник управления получил в Москве через посредника взятку за «совершение действий в пользу коммерческой организации». Он помог заключить договоры подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей, а также осуществил приемку выполненных работ.

Возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Предполагаемый посредник тоже задержан. Им предъявлено обвинение. В ходе допроса они признали вину. СКР уточняет, что со взяткодателем «также проведен ряд следственных действий». Имена фигурантов и другие подробности не приводятся.

Проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов. Были изъяты «предметы и документы, указывающие на их причастность к совершенному преступлению». Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.