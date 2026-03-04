Двое саратовцев стали фигурантами дела о сбыте нелегальных вейпов на 70 млн

В Саратове под уголовное преследование попали 33-летний продавец вейпов и его 26-летний заместитель. Мужчин подозревают в сбыте немаркированных товаров (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону. Изъятая никотиносодержащая продукция оценивается в 70 млн руб.

В Саратове возбуждено уголовное дело на продавца нелегальных вейпов

Фото: t.me / mvd_64 В Саратове возбуждено уголовное дело на продавца нелегальных вейпов

По информации правоохранителей, бизнесмен привез из-за рубежа крупную партию вейпов и курительной жидкости без маркировки. Продажу он организовал через собственные магазины в Саратове. В помощь себе фигурнат взял своего знакомого, а также не меньше пяти местных жителей, которые работали в его торговых точках.

При обыске сотрудники УЭБ и ПК вместе с росгвардейцами изъяли в пунктах продаж вейпы и курительные жидкости без маркировки. Кроме того, на никотиносодержащую продукцию были наклеены поддельные QR-коды. Это позволяло продавать товар по сниженной цене. По факту подделки знаков соответствия, размещенных на фальсификате, проходит проверка.

