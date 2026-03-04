Более 7 тыс. домов в Красноярском крае переведут на экологичное отопление

Власти Красноярского края планируют до 2028 года перевести на экологичное отопление около 7,3 тыс. частных домов. В них установят автоматические твердотопливные котлы, сообщила пресс-служба губернатора Михаила Котюкова.

В этом году отопительные системы будут заменять в пригородах Красноярска и Минусинска, в том числе в Емельяновском, Сосновоборском и Минусинском округах. Заявки на участие в программе подали 1,3 тыс. жителей частного сектора. Власти ожидают, что до конца года котлы заменят в 1,8 тыс. домах.

«Практика показывает: те, кто уже обновил котлы, экономически не проиграли, а экологически мы все выиграли. Наша задача шире — важно, чтобы правила экологического поведения устоялись в обществе, чтобы постепенно формировалась культура»,— сказал господин Котюков на заседании штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Программа модернизации отопления в Красноярском крае реализуется с 2022 года. В Красноярске за это время отопительные системы заменили в 3,5 тыс. домах. В Минусинске, где программа действует с 2024 года, котлы заменили в 730 домах.

