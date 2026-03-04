«Казтрансойл» в феврале снизил отгрузку нефти по системе КТК до 375 тыс. тонн

Казахстанская нефтепроводная компания «Казтрансойл» в феврале снизила перевалку нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до 375 тыс. т. Об этом сообщили представители компании агентству «Интерфакс-Казахстан». Перевалка нефти в феврале уменьшилась по сравнению с январем на 88 тыс. т.

КТК — основной экспортный маршрут для нефти с Тенгизского месторождения, соединяющий его с Новороссийским портом. По системе транспортируется более 80% казахстанской нефти, обеспечивая доставку сырья с Тенгиза и других месторождений на мировые рынки.

За 2025 год «Казтрансойл» уменьшил перевалку нефти на КТК на 15% год к году — до 3,6 млн т. Как сообщали в компании, «в условиях сохраняющейся нестабильности на мировых рынках» часть экспортных объемов с КТК была переориентирована на альтернативные маршруты — морские порты Новороссийск, Усть-Луга, ПСН «Адамова Застава» и нефтепровод «Атасу-Алашанькоу».