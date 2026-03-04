Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородская область хочет принять итоговый праздник Года единства народов РФ

Правительство Нижегородской области рассчитывает принять завершающее федеральное мероприятие Года единства народов России, запланированное на 4 ноября. Об этом замгубернатора Олег Беркович сообщил в своем Telegram-канале после заседания оргкомитета по проведению тематического года.

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заседание провел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он сказал, что Год единства народов России — это «ответ на попытки противника раскачать нашу страну изнутри, нарушить межнациональное единство, дружбу и партнерские взаимоотношения между традиционными российскими конфессиями в условиях специальной военной операции, а также информационной войны, которая идет против нашей страны».

В состав оргкомитета вошел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — единственный из глав субъектов РФ. Но на первом заседании план области представлял Олег Беркович. Главной инициативой региона он назвал общенациональный конкурс «Столица фестиваля единства народов России». В нижегородском правительстве планируют, что этот «столичный статус» ежегодно будет передаваться из региона в регион.

В Нижегородской области всего запланировано более 130 тематических мероприятий по двум направлениям: укрепление межкультурного взаимодействия народов и актуализация исторического наследия 1612 года, подтверждающего статус Нижнего Новгорода как родины народного ополчения Минина и Пожарского. Тематическую повестку интегрируют в крупнейшие мероприятия региона, включая фестивали Intervals и «Столица закатов».

Галина Шамберина