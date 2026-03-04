Индекс деловой активности в сфере услуг в России опустился до 51,3 пункта

В феврале 2026 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России снизился до 51,3 пункта по сравнению с 53,1 пункта в январе, сообщает S&P Global. Это самый слабый рост активности в данном секторе за последние пять месяцев, хотя значение выше 50 пунктов все еще указывает на расширение деловой активности.

Сводный индекс, объединяющий показатели сферы услуг и обрабатывающей промышленности, упал до 50,8 пункта с 52,1 пункта в январе, приблизившись к пограничной отметке роста и спада. В обрабатывающей промышленности отмечено символическое повышение с 49,4 до 49,5 пункта.

Объемы новых заказов продолжили расти благодаря улучшению клиентского спроса, но темпы роста стали минимальными с ноября 2025 года. Понесенные компаниями издержки значительно увеличились из-за роста цен поставщиков после повышения НДС, удорожания топлива и коммунальных услуг. В ответ фирмы повысили отпускные цены, темпы роста которых были одними из самых высоких с октября 2023 года.

Возобновилось сокращение занятости — количество рабочих мест снизилось незначительно. Объемы незавершенных работ увеличивались быстрыми темпами, что свидетельствует о задержках в выполнении заказов, тогда как деловая уверенность бизнеса снизилась до минимального уровня с декабря 2022 года из-за обеспокоенности ростом издержек.