В Кезском районе Удмуртии зафиксирован разлив нефтепродуктов

В диспетчерскую службу Минприроды Удмуртии поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе деревни Малый Полом, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сотрудники лесничества выехали на место происшествия и установили, что нефтесодержащая жидкость попала в лесной фонд в кварталах 88 и 95 Чепецкого участкового лесничества.

Сегодня на место выехал специалист федерального государственного лесного контроля для осмотра и отбора проб почвы с загрязненных участков. Также правоохранительные органы проводят оперативно-профилактические мероприятия. Площадь загрязнения будет установлена по результатам осмотра. На месте уже приняты меры по локализации разлива.

Анастасия Лопатина