В Балезино приговорили мужчину к трем годам заключения за хранение наркотиков

Балезинский райсуд вынес приговор 28-летнему жителю поселка, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Установлено, что в октябре 2025 года подсудимый через мессенджер Telegram заказал наркотические средства, после чего оплатил их и забрал из тайника сверток с мефедроном (5,33 г) и производным эфедрона (0,84 г). Наркотики были обнаружены и изъяты полицией во время оперативно-разыскного мероприятия.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Анастасия Лопатина