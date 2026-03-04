Туристы ожидают вылета

За два дня страны Персидского залива покинули около 4 тыс. российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, это менее 10% от общего объема организованных путешественников, находящихся в регионе. 3 марта из-за ракетных атак воздушное пространство вновь закрыли Катар, Бахрейн и Кувейт. Под ударами оказались и Объединенные Арабские Эмираты. Одна из ракет попала в автостоянку возле консульства США в Дубае. Взрывы были слышны и в Абу-Даби. Из-за ракетной атаки семь самолетов были вынуждены кружить у границы ОАЭ. Среди них было и два российских лайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Впрочем, к взрывам уже все привыкли, рассказала жительница Абу-Даби Амина: «Обстановка неприятная, но в основном из-за новостей. Когда выходишь из дома, понимаешь, что в целом ничего не происходит. Да, иногда слышны отдаленные взрывы, но паники это не вызывает. Люди, живущие здесь, в основном чувствуют себя спокойно.

Сейчас большинство организаций перешло на онлайн-режим работы, школы и другие учебные учреждения также работают дистанционно. Говорят об ажиотаже в магазинах и нехватке продуктов, но на самом деле все есть. Большую часть повседневных дел мы решаем с помощью доставки, заказываем продукты первой необходимости и готовую еду. Я не могу сказать, что мы чувствуем себя в опасности. Ни я, ни мои знакомые и друзья этого не ощущают.

Скорее присутствует тревога из-за неопределенности и отсутствия понимания, что будет завтра. На сегодняшний день мы видим, что система ПВО справляется со своей задачей, и надеемся, что все будет хорошо».

Уже к концу вторника после очередного ракетного обстрела из Дубая вылетел первый рейс авиакомпании Emirates в Москву. Российские перевозчики обещают продолжить вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов 4 марта. Вылеты анонсировали «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии». Первыми полетят туристы, застрявшие в регионе еще 28 февраля, рассказала российская путешественница Наталья, которая находится в отеле у дубайского аэропорта Аль-Мактум: «Поскольку атаки начались только сейчас, дополнительной информации о переносе рейса мы пока не получали. Недавно сообщили, что 4 марта состоится рейс Дубай—Москва, однако не факт, что он будет нашим: наш вылет был запланирован на 1 марта, а в первую очередь отправят пассажиров, которые должны были улететь 28 февраля.

В целом ситуация спокойная. Авиакомпания S7 разместила нас в отеле с трехразовым питанием бесплатно, никаких дополнительных расходов с пассажиров не взимают.

Созданы чаты по каждому рейсу, где публикуют актуальную информацию о времени вылета. Представители S7 ведут себя доброжелательно и внимательно относятся к пассажирам».

Из-за закрытого неба на Ближнем Востоке в Объединенных Арабских Эмиратах застряли около 50 тыс. россиян, пишет “Ъ”. Еще 2 тыс. остаются в прочих странах региона. По данным издания, эвакуация всех граждан с Ближнего Востока может продлиться до двух недель. В компании «Белавиа» сообщили, что власти ОАЭ уже запретили ввозить в страну туристов, самолеты прибывают туда пустыми. Однако там не уточнили, распространяется ли ограничение на других перевозчиков. В отличие от Дубая, эмираты Абу-Даби и Рас-эль-Хайма за свой счет продлили проживание застрявшим гостям, рассказывал ранее “Ъ FM”. В некоторых случаях туроператоры самостоятельно занимаются поиском и продлением проживания для своих клиентов.

Но проблема с временным ночлегом до сих пор остается, рассказал вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Пока нет четкого понимания, когда вывозные рейсы будут выполнены в полном объеме. Сам факт возобновления полетов — уже позитивный сигнал: за вчерашний и сегодняшний день мы видим улучшение динамики возвращения туристов. По нашим оценкам, в странах Ближнего Востока сейчас находятся около 23,6 тыс. организованных пакетных туристов, не считая самостоятельных путешественников. Серьезная проблема сохраняется и с транзитными пассажирами, которые следовали через страны Ближнего Востока в третьи страны — в том числе на Мальдивы и Сейшелы. Таких туристов около 8 тыс. человек.

Проблема заключается не столько в продлении проживания, сколько в отсутствии доступных билетов на рейсы других авиакомпаний в обход Ближнего Востока. Если текущая тенденция сохранится, процесс возвращения может занять от пяти до десяти дней.

При этом остается вопрос с размещением туристов. В частности, в эмирате Дубай отсутствует компенсация со стороны властей за проживание в гостиницах, в отличие от Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. Основная финансовая нагрузка легла на туроператоров. За первые пять дней конфликта российские компании дополнительно потратили более 2,6 млрд руб. на помощь туристам — оплату гостиниц, питания, трансферов и новых авиабилетов».

Утром 4 марта в аэропорт Шереметьево прибыл рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Абу-Даби с более чем 400 пассажирами на борту. 3 марта из Дубая, Омана и Саудовской Аравии вылетело шесть авиарейсов. 4 марта запланировано еще семь рейсов российских авиакомпаний из ОАЭ в Москву, Краснодар, Екатеринбург и Сочи.

Ангелина Зотина, Николай Малышев