В Саратове возбудили дело из-за схода снега с галереи «Каштан» на прохожую

В Саратове возбуждено уголовное дело после травмирования женщины упавшим с крыши снегом. Виновных лиц управляющей компании подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

В Саратове с галереи "Каштан" сошел снег на 55-летнюю женщину

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ

Днем 2 марта с крыши галереи «Каштан» на ул. Вавилова, 6 сошел снег на проходившую в этот момент 55-летнюю женщину. С полученными травмами ее доставили в больницу, где оказали помощь.

Прокуратура Фрунзенского района проверила исполнение требований законодательства в сфере ЖКХ. Выяснилось, что причиной инцидента стала плохая очистка кровли здания от снежных масс и наледи. Расследование уголовного дела продолжается.

