В аэропорту Кёльн/Бонн изъяли 25 кг кетамина в фигурках садовых гномов

Сотрудники таможни аэропорта Кёльн/Бонн обнаружили 25 кг наркотика кетамин, который был спрятан в пяти фигурках садовых гномов. По оценкам таможни, общая стоимость груза составляет около €1 млн, сообщает агентство DPA.

Установлено, что груз кетамина направлялся из Германии в Канаду и Австралию. Обнаружить содержимое садовых фигурок таможенники смогли с помощью рентгеновского оборудования.

Кетамин регулярно вывозится из Европы в другие страны, сообщили в таможне. В 2025 году в Кёльне было изъято 1,3 тонны этого наркотика на общую сумму €54 млн. На прошлой неделе та же таможня обнаружила 33 кг кетамина в багаже одного из пассажиров с британским паспортом. Груз был упакован в вакуумные пакеты, которые завернули в подарочную упаковку.

