Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате атаки БПЛА на Кирово-Чепецк никто не пострадал

Утром беспилотные летательные аппараты атаковали Кирово-Чепецк. В результате происшествия пострадавших нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

В результате атаки БПЛА на Кирово-Чепецк никто не пострадал

В результате атаки БПЛА на Кирово-Чепецк никто не пострадал

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате атаки БПЛА на Кирово-Чепецк никто не пострадал

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.

Из-за атаки БПЛА с 07:51 в аэропорту Кирова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Анна Кайдалова