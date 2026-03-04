В результате атаки БПЛА на Кирово-Чепецк никто не пострадал
Утром беспилотные летательные аппараты атаковали Кирово-Чепецк. В результате происшествия пострадавших нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
Из-за атаки БПЛА с 07:51 в аэропорту Кирова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.