Шесть человек погибли при ударе по многоэтажному дому в ливанском Баальбеке

Жилое здание в ливанском городе Баальбек подверглось удару, заявило управление гражданской обороны долины Бекаа. По информации ведомства, погибли шесть человек, еще 15 пострадали.

Специалисты разбирают завалы и ищут двух человек, которые числятся пропавшими без вести, сказал глава ведомства Бакир Абу Дия ливанскому агентству NNA.

2 марта Армия обороны Израиля объявила о начале операции против группировки «Хезболла» в Ливане. Кампания продлится несколько дней, заявили в ЦАХАЛе. На следующий день «Хезболла» ударила по военно-морской базе в Хайфе на севере Израиля, приводит Sky News Arabia заявление группировки.

