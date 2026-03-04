Пермскому производителю спорттоваров грозит банкротство

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск о банкротстве ООО «Трек». Согласно картотеке суда, заявление пока к производству не принято. Истец в карточке дела не указан, в качестве иных лиц выступает Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю.

Стоит отметить, что на рассмотрении Арбитражного суда находится ряд производств о взыскании с компании денежных средств. В рамках одного из них сумма требований превышает 50 млн руб.

Ранее стало известно также, что исполнительное производство в отношении ООО возбудило ФССП по Пермскому краю. Долг общества превышал 3 млн руб.

ООО «Трек» управляет обувной фабрикой группы компаний «А.В.Т.-Спорт». Компания принадлежит Алексею Тарасенко. Согласно сайту «А.В.Т.-Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги). На фабриках в Перми и Березниках компания производит велосипеды и горные велосипеды Black Aqua. В 2024 году холдинг открыл производственную точку в Узбекистане, новые производства в Кунгуре и Лысьве.

Ранее «А.В.Т.-Спорт» начал закрывать магазины своей розничной сети. Из пяти магазинов сети работает только один.