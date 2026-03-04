Крышу проломило у памятника «Метеор» в Нижнем Новгороде из-за снега

Памятник «Метеор», стоящий напротив здания администрации Сормовского района Нижнего Новгорода, получил повреждения из-за скопившегося на нем снега. «Утром 3 марта на «Метеоре» была зафиксирована деформация верхней части конструкции»,— сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Сормовского района

По данным из соцсетей, у памятника проломлена крыша. В какие сроки планируется ремонт, не уточняется. В администрации добавили, что находятся на связи с производителем судна — ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева для принятия дальнейших решений.

«Метеор», корпус которого установлен на площади Буревестника, был построен в 60-х годах прошлого века. По данным районной администрации, каждый год совместно с заводом «Красное Сормово» проводился текущий ремонт корпуса.

Галина Шамберина