На «ЗапСибНефтехиме» установят первый факел закрытого типа

На предприятии «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) начался монтаж первого факела закрытого типа в рамках строительства нового производства полипропилена ДГП-2. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе предприятия, этот объект является первым в своей категории на объекте. Он полностью исключает горение открытого пламени и не создает теплового излучения наружу. Остатки углеводородов утилизируются практически полностью (так называемая бездымность без сажи, копоти и пр.) — эффективность составляет 99,9% благодаря вентиляторам и оптимизированному обтеканию потоков пламени. Также предусмотрена дублирующая система защиты.

Как объяснил руководитель оперблока проекта ДГП-2 Михаил Люлькин, факелы являются важной частью технологического процесса и системы безопасности нефтехимического производства. «Промышленные установки образуют единый герметичный контур. При значительном изменении режима работы одной из установок (ремонт, пуск) необходимо, чтобы давление во всех частях системы оставалось стабильным — эту задачу как раз решает факел. Работа закрытой факельной системы в сочетании с другими технологическими решениями, заложенными в проект строительства ДГП-2, обеспечит дополнительную надежность и безопасность работы нового производства»,— прокомментировал он.

В конструкцию факела входят 63 автоматические многоструйные горелки, защищенные ветрозащитными экранами. Руководитель по экологии «ЗапСибНефтехима» Людмила Шешукова отметила, что закрытые факельные системы демонстрируют одни из лучших в мире показателей по сокращению выбросов. «Такая система в сочетании с типовыми факельными установками, где технические газы превращаются в углекислый газ и воду, а также другими экологическими решениями "ЗапСибНефтехима", позволят предприятию, даже с учетом ввода нового производства, и далее соответствовать высоким стандартам экологической безопасности»,— рассказала Людмила Шешукова.

В СИБУРе отметили, что за прошлые годы инвестиции компании в охрану окружающей среды превысили 13 млрд руб., а инвестиции в снижение климатических рисков — 14 млрд руб. На «ЗапСибНефтехиме» в 2025 году провели более 160 тыс. исследований атмосферного воздуха, результаты не выявили превышений нормативов.

Строительство ДГП-2, начатое в 2023 году, на сегодняшний день завершено на 80%. Проект создаст около 300 рабочих мест, в ближайшие два года СИБУР планирует создать в России около 5 тыс. новых позиций в сфере инженерии, технологий и эксплуатации на автоматизированных производствах. Производство полипропилена ДГП-2 позволит удовлетворить внутренний спрос на марки полипропилена, которые ранее не производились в России.