В Чувашии следователи возбудили уголовное дело из-за частичного обрушения кровли многоквартирного дома в Алатыре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

В Алатыре возбудили уголовное дело после обрушения кровли дома

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Алатыре возбудили уголовное дело после обрушения кровли дома

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, 3 марта около 17:00 в одном из домов в микрорайоне Стрелка из-за скопления снега обрушилась часть кровли. Пострадавших нет.

Следствие считает, что причиной инцидента стала несвоевременная очистка крыши от снега управляющей компанией.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анна Кайдалова