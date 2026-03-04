По подозрению во взятках задержаны глава подмосковного округа и его заместители

Глава подмосковного муниципалитета Серебряные Пруды и три его заместителя задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Помимо главы поселка и его заместителей по делу проходят директор муниципального казенного учреждения «Центр торгов», индивидуальный предприниматель и гендиректор фирмы, которых подозревают в даче взяток (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК и ч. 5 ст. 291 УК соответственно). Уголовное дело возбуждено на основе материалов ФСБ. При расследовании проводятся обыски, допросы и сбор доказательств.

По версии следствия, преступная группа под руководством главы Серебряных Прудов организовала схему получения взяток от предпринимателей на 850 тыс. руб. и 5 млн руб. за общее покровительство по контрактам по уборке снега, ремонту дороги и благоустройству. После получения денег фигуранты воспользовались ими в личных целях, утверждают в СКР.