«Центр спортивной подготовки Пермского края» будет реорганизован

ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» сообщило о начале реорганизации. Первым на это обратил внимание "Новый компаньон". Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», приказом министерства физической культуры и спорта Пермского края от 20 февраля 2026 принято решение о реорганизации учреждения в форме выделения из его состава государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дирекция по управлению спортивными сооружениями».

ГКБУ «ЦСП Пермского края» создано в 1998 году. Основной вид деятельности — организация спортивных мероприятий. О том, что ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» ждет реорганизация, сообщалось еще в 2023 году. Это необходимо для разделения спортивных и управленческих функций. В начале прошлого года и. о. директора ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» назначена Илона Шакурова.