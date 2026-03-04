В Елабуге ликвидировали открытое горение на складе отделочных материалов

В Елабуге сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в одноэтажном складском здании по производству отделочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Огонь охватил 4,2 тыс. кв. м помещения. Были созданы два боевых участка, проложены магистральные линии от пожарных гидрантов. Коммунальные службы организовали подвоз воды.

Изначально в работах участвовали 39 человек и 10 единиц техники. Позднее группировку увеличили до 57 человек личного состава и 14 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

