В Крыму задержан подозреваемый в шпионаже для военной разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма 1988 года рождения. Его подозревают в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мужчина установил контакт с сотрудниками украинской разведки через мессенджер Telegram. Как утверждают в ведомстве, он передавал информацию о размещении российских войск и техники, а также комментировал ситуацию в Крыму в поддержку Украины, критиковал участников спецоперации и призывал к диверсиям против России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ст. 275 УК (госизмена в форме шпионажа). В ФСБ отметили, что это уже шестой за две недели случай выявления сотрудничества с украинскими спецслужбами.