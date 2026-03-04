Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Значительное превышение осадков зафиксировали в Удмуртии в феврале

В феврале на территории Удмуртии зафиксировано значительное превышение климатической нормы осадков. По данным регионального Гидрометцентра, количество осадков составило от 180 до 300% месячных норм.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наибольшее количество осадков выпало в западных и юго-западных районах республики — 77-78,4 мм, что в 2,2-3 раза выше нормы. В Ижевске осадки составили 68,4 мм, что соответствует 263% от месячной нормы.

Анастасия Лопатина