Значительное превышение осадков зафиксировали в Удмуртии в феврале

В феврале на территории Удмуртии зафиксировано значительное превышение климатической нормы осадков. По данным регионального Гидрометцентра, количество осадков составило от 180 до 300% месячных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наибольшее количество осадков выпало в западных и юго-западных районах республики — 77-78,4 мм, что в 2,2-3 раза выше нормы. В Ижевске осадки составили 68,4 мм, что соответствует 263% от месячной нормы.

Анастасия Лопатина