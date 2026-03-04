США предписали сотрудникам консульств в Лахоре и Карачи покинуть Пакистан

Госдепартамент США отдал распоряжение сотрудникам американских консульств в Лахоре и Карачи покинуть Пакистан «из-за угрозы безопасности». Это следует из заявления американского посольства в Исламабаде.

Речь идет о диппредставителях, не задействованных в чрезвычайных миссиях, а также членах их семей. Мера не касается дипломатов в Исламабаде. «Сохраняется угроза ударов беспилотниками и ракетами со стороны Ирана, а также значительных сбоев в коммерческих авиарейсах»,— указано в пресс-релизе посольства США. Госдеп США также разрешил вернуться в страну дипломатам на Кипре.

3 марта США предписали госслужащим покинуть ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак и Иорданию. В регионе закрылись несколько американских диппредставительств, в том числе в Бейруте и Кувейте. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Исламская Республика стала наносить ответные удары по объектам США и Израиля в регионе.