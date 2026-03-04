Более 35 тыс. гостей посетили «БионордКаток» в Перми за сезон-2025/2026

В Перми завершился второй сезон работы «БионордКатка» – ледовой арены на площади у Театра-Театра. За два месяца площадку посетили более 35 тыс. жителей и гостей города. Генеральным партнером Фестиваля зимних видов спорта второй год подряд выступил Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд».

Арена открылась в декабре 2025 года и работала бесплатно в течение всего сезона. Площадь катка составила более 2 тыс. кв. м с отдельными зонами для взрослых и детей. В этом году инфраструктуру расширили: впервые появилась профессиональная дорожка для керлинга, стала просторнее кафе-веранда, были обновлены фотозоны и пункт проката коньков.

За время работы на площадке прошло более 30 мероприятий: хоккейные матчи в формате 3х3, турниры по керлингу, мастер-классы и тренировки для спортсменов разного уровня подготовки, Кубок Пермского края по волейболу на снегу. К традиционной программе в этом году добавилось событие федерального масштаба – серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух впервые привез в Пермский край проект «Народный ледниковый».

«За два сезона «БионордКаток» стал привычной частью пермской зимы, и это, пожалуй, главный итог нашей работы как генерального партнера фестиваля. Каток развивается, программа становится разнообразнее, площадка принимает все более серьезные мероприятия – и мы рады быть причастны к проекту, который так полюбился горожанам», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

Руководитель УЗПМ поблагодарил губернатора Пермского края за поддержку фестиваля, краевое министерство физической культуры и спорта и администрацию города – за профессиональную организацию и слаженную работу на протяжении всего сезона, Илью Авербуха и его команду – за мастерство и за то, что выбрали Пермь для проведения «Народного ледникового», коллектив площадки – за безупречное обслуживание арены, а также пермяков и гостей города, которые выбирали «БионордКаток» этой зимой.

УЗПМ активно поддерживает культурные и спортивные проекты в Пермском крае. Помимо «БионордКатка» предприятие выступает партнером веломарафона «Велопритяжение», экологического фестиваля «Две вороны», театрально-ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» и ряда других региональных инициатив.

ООО «УЗПМ»