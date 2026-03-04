В международных аэропортах Казани и Нижнекамска в 08:45 сняли ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения для аэропорта Казани ввели в 05:32, для воздушной гавани Нижнекамска — в 06:12.

По сообщению Росавиации, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ночью в Татарстане вводили режимы ракетной и беспилотной опасности.

