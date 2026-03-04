«Здесь аккуратно нужно»

С 2027 года девятиклассников обяжут дополнительно сдавать историю для допуска к ОГЭ. Сейчас рассматривается несколько вариантов, как будет проходить испытание. Предположительно, речь идет о собеседовании в устной форме. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает решение не до конца продуманным.

Как сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, с 2027 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Без этого, судя по всему, не будет допуска к Основному государственному экзамену, сокращенно ОГЭ. Подробностей высокий чиновник не привел. Вроде бы новое испытание пройдет в форме собеседования, то есть не особо строго. Ученик должен будет показать знания, которые он почерпнул из нового учебника по истории под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. Видимо, это стоит выделить как главное.

Ранее на различных уровнях отмечалось, что выпускники порой откровенно плохо освоили данный предмет. По-простому это называется «каша в голове». Среди причин — отсутствие единого подхода к обучению. Слишком много было разных пособий, теперь ошибка исправлена — подготовлен единый учебник. Более того, согласно решениям, принятым на государственном уровне, история становится одной из главных обучающих дисциплин. В этой связи нужно в очередной раз напомнить, что ученики и учителя и без того максимально загружены. Школа российская нынче еще и воспитатель. Предметов стало больше.

Кроме того, в рамках ОГЭ необходимо сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору. Понятно, что все это требует серьезной подготовки. И вот теперь прибавилось еще одно дополнительное испытание. Между тем есть такое мнение, что это будет и не экзамен вовсе, а как бы зачет по политической грамотности. Школьник должен правильно расставить оценки, кто друг, кто враг, а кто временный попутчик. У России свой правильный путь, с которого не свернем и так далее и тому подобное.

Иными словами, вместе с углубленным изучением истории в школу российскую возвращается идеология. Может быть, это и неплохо. Главное, чтобы она не вытеснила все остальное.

И еще есть риск, что подходы в какой-то момент поменяются. Например, Запад вдруг станет дружественным, а ты получил положительную оценку, доказав обратное. Все это чревато общественным и поколенческим конфликтом. Опять же, официально признается, что по многим историческим событиям существуют разные оценки, и нет четких формулировок. История — это непростая дисциплина, здесь аккуратно нужно.

Дмитрий Дризе