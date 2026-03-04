В трех городах Татарстана отменили угрозу атаки беспилотников
В 09:03 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Елабугу, Набережные Челны и Нижнекамск. Уведомление об этом пришло в официальное приложение МЧС России.
В трех городах Татарстана отменили угрозу атаки беспилотников
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны отменена», — говорится в сообщении.
В аэропортах Казани и Нижнекамска действовали ограничения, теперь их сняли.