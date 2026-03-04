В Самаре из-за отключения электричества на Ново-Садовой не работают светофоры

Отключение электричества произошло на улице Ново-Садовой в Самаре в среду, 4 марта. Из-за этого не работают светофоры на пересечении с Ново-Вокзальной и Шверника. Об этом сообщает региональный минтранс.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии» , — говорится в сообщении.

Электроснабжение предполагается восстановить и включить светофоры в ближайшие часы. Автомобилистов призывают проявить осторожность и следовать указаниям дорожных знаков и разметки на участке.

Георгий Портнов