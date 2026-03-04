Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ночью в Татарстане вводили режим ракетной опасности

МЧС России в 22:53 предупредило о введении режима ракетной и беспилотной опасности на территории Татарстана. Уведомление пришло в официальное приложение МЧС России.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан введены режимы „Беспилотная опасность“ и „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении.

В аэропортах Казани и Нижнекамска действовали ограничения, теперь их сняли.

Анна Кайдалова