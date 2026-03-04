Ночью в Татарстане вводили режим ракетной опасности
МЧС России в 22:53 предупредило о введении режима ракетной и беспилотной опасности на территории Татарстана. Уведомление пришло в официальное приложение МЧС России.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введены режимы „Беспилотная опасность“ и „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении.
В аэропортах Казани и Нижнекамска действовали ограничения, теперь их сняли.