По постановлениям прокуратуры Кунгура две фирмы оштрафованы на 40 млн рублей

По постановлениям прокуратуры Кунгурского округа две коммерческие организации оштрафованы за коррупционные правонарушения на 40 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее правоохранительные органы установили, что представители двух фирм, занимающихся поставками кормов, передали работникам местной птицефабрики 1,5 млн руб. за сокрытие факта поставки на предприятие некачественного сырья. Виновные были привлечены к уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. руб. до 1,2 млн руб.

Прокуратура, в свою очередь, возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения юридические лица привлечены к административной ответственности, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн руб.