«Бакальское рудоуправление» направило в суд заявление о своем банкротстве

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ООО «Бакальское рудоуправление» о признании себя несостоятельным. Обоснованность этих требования первая инстанция проверит 2 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано 27 февраля. Размер задолженности предприятия не уточняется.

ООО «Бакальское рудоуправление» зарегистрировано в 2001 году в Бакале Челябинской области. Оно занимается добычей полезных ископаемых и является градообразующим предприятием. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 75% доли компании принадлежит Atop International Group Limited (зарегистрировано на Британских Виргинских островах), остальные 25% — ООО «Сибпроминициатива» из Кемеровской области.

По данным СПАРК, предприятие не приносит прибыль. За 2024 год чистый убыток компании составил 625,8 млн руб., размер отрицательных чистых активов — свыше 2,5 млрд руб.

